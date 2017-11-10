أذربيجان تواصل دعمها لأفغانستان في الأمن والدفاع

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج).

قال وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في كلمة ألقاها أمس في مدينة بروكسل في اجتماع وزراء دفاع الدول المساهمة في بعثة الدعم الحازم للناتو في افغانستان ان أذربيجان تنفذ برامج دعم مختلفة لأفغانستان في مجالات التعليم والتدريب والبنية التحتية والنقل والاستثمارات وغيرها.

وأعلن الوزير الأذربيجاني ان بلاده ستواصل دعمها لافغانستان في تعزيز الدفاع والأمن بعد عام 2017 أيضا.

كما اشار الوزير ذاكر حسنوف إلى اهمية سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس في تلبية حاجات بعثة الدعم الحازم أيضا.