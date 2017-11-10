دوري الدرجة الأولى: جدول الجولة الـ 8 مع ترتيب الأندية

باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

أعلن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن جدول الجولة الثامنة مع أسماء طواقم التحكيم لمبارياتها التي تنظم خلال اليومين 11-12 نوفمبر.

وابلغ مراسل أذرتاج أن جميع مباريات الجولة تنطلق في نفس الساعة 14.30.

وأوضح أن الجولة تنطلق بمباراتين تجمعان بين يحل في الأولى بناء ضيفا على أقصو على ملعب أقصو المركزي فيما يضيف الجيش الرياضي منافسه صباح على ملعب باكو التدريبي بالعاصمة.

وتستمر الجولة في الثاني عشر من نوفمبر الأحد بثلاث مباريات تجمع بين ميل موغان وشوالان على ملعب حيدر علييف في إيميشلي وبين خزر وزاقاتالا في إستاد أذال أرينا بضاحية العاصمة وبين طوران طاووس وقراداغ لوكباتان على ملعب طاووس المركزي.

يذكر أن قراداغ لوكباتان يتصدر ترتيب الأندية برصيد 19 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي برصيد 14 نقطة وطوران طاووس برصيد 13 نقطة ثالثا المتبع من قبل شوالان رابعا 10 نقاط وصباح خامسا 10 نقاط وخزر سادسا 9 نقاط وبناء سابعا 8 نقاط واقصو ثامنا 8 نقاط وميل موغان تاسعا 7 نقاط تاركة زاقاتالا نهاية الترتيب دون نقطة.

ويتصدر صمدوف لاعب طوران طاووس قائمة الهدافين بـ 7 أهداف.