إشهار أسماء محظوظين بجوائز تذاكر يانصيب "مباغتات المهرجان"

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج).

أعلنت أسماء الأشخاص المحظوظين الفائزين على جوائز تذاكر يانصيب "مفاجآت مهرجانية". المحظوظون هم الحاصلون على كبونات اليانصيب خلال تسوقهم في المتاجر المنضمة الى مهرجان باكو للتسوق. أما الجوائز فهي من "ميترو بارك" و"باكو إلكترونيكس" و"أوبتيمال إلكترونيكس" و"بارك بولفار" و"مونوليت بلازا".

يمكن المشاركة في سحوبات اليانصيب الحية التشجيعية "مفاجآت مهرجانية" عند التسوق في مرة واحدة بقيمة تزيد عن 100 مانات حتى 25 نوفمبر في المتاجر المنضمة الى المهرجان. يجب تقديم إيصالات شراء الى كشك الاستعلامات لمهرجان باكو للتسوق للحصول على كبونات اليانصيب لتنتهز من فرصة الربح الفوري. يحصل المتسوق على كبون واحد لشرائه السلع بقيمة 100-500 مانات، وعلى كبونين اثنين لشرائه السلع بقيمة 500 وأكثر. امسح الكبون للتو واربح جوائز قيمة.

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ملاحظة: اما المستفيدون من خدمة تاكس فري خلال فترة 15 اكتوبر – 15 نوفمبر في المتاجر المنضمة الى مهرجان باكو للتسوق فيمكنهم المشاركة في كبونات اليانصيب المهرجاني بعد تقديم إيصالات شراء.

يمكن المواطنين المحليين والاجانب الحصول على كبونات اليانصيب من المتاجر المشاركة في المهرجان. ستكون اكثر من 20 ألف كبون يانصيب رابحة في المهرجان.

سيربح المشاركون 20 جهاز تلفاز من ميترو بارك و20 جهاز كاميرا من بارك بولفار و20 هاتفا جوالا من هايبرماركت برافو و20 مكنسة كهربائية من باكو إلكترونيكس و20 مدفئة من أوبتيمال إلكترونيكس .