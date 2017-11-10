أذربيجان عضوا في اللجنة الدولية لأخلاقيات علم الأحياء لليونسكو

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج).

انتخبت أذربيجان عضوا لمدة 4 أعوام في اللجنة الدولية لأخلاقيات علم الأحياء لليونسكو من خلال انتخابات اجريت لهيئات المنظمة، ذلك في اطار الدورة الـ39 للمؤتمر العام لليونسكو، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

تلعب هذه اللجنة دورا مركزيا في دعم التعاون بين مختلف المنظمات الدولية واللجان المعنية بقضايا أخلاقيات علم الأحياء.

أهداف اللجنة هي تشجيع التفكير والتأمل في الرهانات الأخلاقية والقانونية للأبحاث في مجالات علوم الحياة وتطبيقاتها، وتشجيع تبادل الأفكار والمعلومات وخاصة عن طريق التربية، توعية الرأي العام والمختصين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص العاملين في مجال أخلاقيات علم الأحياء، التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير

الحكومية المهتمة بالمشكلات التي تفرضها أخلاقيات علم الأحياء، وكذلك التعاون مع

اللجان الوطنية والإقليمية لأخلاقيات علم الأحياء.

تم تأسيس برنامج يونسكو في أخلاقيات علم الأحياء عام 1993. أما اللجنة الحكومية فأنشئت عام 1998. وتضم في صفوفها 36 دولة عضو وتعقد اجتماعها في كل عامين.