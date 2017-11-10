الرئيس إلهام علييف يصل إلى مدينة كنجة

كنجة، 10 نوفمبر، أذرتاج

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم إلى مدينة كنجة في زيارة جهوية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف زار في البداية تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه.

وأحاط رئيس السلطة التنفيذية لمدينة كنجة ائلمار ولييف الرئيسَ إلهاما علييف علما بأعمال الترميم والتعمير المقامة حول التمثال وعلى نطاق المدينة عامة.