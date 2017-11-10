الرئيس إلهام علييف يرعى تدشين مبنى جديد لمعهد كنجة الموسيقي

كنجة، 10 نوفمبر، أذرتاج

رعى الرئيس إلهام علييف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم تدشين مبنى جديد لمعهد كنجة الموسيقي الحكومي.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حجر أساس هذا المعهد الموسيقي موضوع عام 2012م من جانب الرئيس إلهام علييف واستكملت الأعمال الإنشائية فيه في نوفمبر 2017م الحالي.

وقص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي بمدخل المعهد الموسيقي إيذانا بتدشين المبنى الجديد وتعرف إلى المبنى.

وأحيط الرئيس إلهام علييف علما بأن المبنى المتكون من ستة طوابق يضم قسما إداريا وغرف التدريب والإخراج والراحة والماكياج والملابس والبوفيه بجانب قاعتين بسعة 1200 مقعد للحفلات الموسيقية و300 مقعد للاجتماعات والمؤتمرات والمكتبة وفي الطابق الثالث من المبنى متحف خاص للملحنين الوطنيين المرموقين مثل عزير حاجيبايوف وفكرت اميروف وقرا قرايف ونيازي وعارف ملكوف وغيرهم. كما صمم في فناء المعهد مكان خاص بالحفلات الموسيقية وسائر الفعاليات المعنية على الهواء الطلق وموقف للسيارات بسعة 500 مركبة تحت الأرض وصالة للمعارض على مساحة ألفي متر مربع.

بعد التعرف إلى الظروف المهيأة لدى المبنى الجديد المدشن اجتمع الرئيس إلهام علييف بمجموعة من ممثلي مجتمع مدينة كنجة.

وخاطبهم الرئيس إلهام علييف.

ثم ألقى كلماتٍ كلٌ من رئيس معهد كنجة الموسيقي سمير جعفروف ورئيس فرع كنجة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية الأكاديمي فؤاد علييف والفنانة الشعبية بروانة قربانوفا.

وفي ختام الجولة التفقدية التقطت صور تذكارية.