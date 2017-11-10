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    مديرة مركز السياسة الاورواسية في معهد هودسون تشيد بمستوى تنظيم مهرجان باكو للتسوق

    ١٠.١١.٢٠١٧ [١٤:٤٤]

    باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج).

    قالت مديرة مركز السياسة الأورواسيوية لمعهد هودسون الأمريكي قرينة السفير الأمريكي السابق في أذربيجان زينو باران في تصريحها لموقع Bakushopfest.com "اننا عرفنا أذربيجان دائما كبلد مصدر للنفط والغاز. والآن نجدها تستضيف مهرجان التسوق وهذا دليل على مدى تطور البلد في كافة المجالات.

    أعربت عن ثقتها في ان تنظيم مثل هذه الفعاليات من شأنها أن تساهم في تطوير الاقتصاد والسياحة الأذربيجانية. وأكدت زينو باران ان المهرجان سيؤثر على زيادة عدد السياح وهواة المتسوقين في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :مديرة مركز السياسة الاورواسية في معهد هودسون تشيد بمستوى تنظيم مهرجان باكو للتسوق
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