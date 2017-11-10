الرئيس إلهام علييف يتفقد سير إنشاء فندق «ماجيستيك بالاس» في كنجة

كنجة، 10 نوفمبر، أذرتاج

تعرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم إلى سير إنشاء فندق «ماجيستيك بالاس» على هامش زيارة يقوم بها حاليا لمدينة كنجة غرب البلاد.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أحيط علمًا بسير الأعمال الإنشائية خلال الجولة التفقدية.

وجاء في المعلومات المقدمة أن إنشاء الفندق بسعة 104 غرفة ابتدأ في أبريل نيسان 2015م وبلغت حاليا المرحلة النهائية. ويتكون مبنى الفندق من 7 طوابق تضم 18 غرفة فاخرة و33 غرفة عادية من 52 غرفة عامة ومطعم بسعة 120 مقعد وقاعة للمؤتمرات بسعة 20 مقعد مع موقف للسيارات تحت الأرض بسعة 50 مركبة.

ومن المخطط توظيف 50 عاملا بالفندق.