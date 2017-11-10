الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية المتوسطة رقم 1 في كنجة

كنجة، 10 نوفمبر، أذرتاج

تفقد الرئيس إلهام علييف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم الظروف المهيأة بعد أعمال إعادة البناء والصلاح الشامل لدى مبنى المدرسة الثانوية المتوسطة رقم 1 باسم عصمت غائبوف في مدينة كنجة وذلك على هامش زيارة يقوم بها حاليا لمدينة كنجة غرب البلاد.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أحيط علمًا بسير الأعمال الإنشائية خلال الجولة التفقدية وجاء فيها أن المدرسة مبنية على مساحة عامة تبلغ 4.8 هيكتارات بسعة 2140 تلميذ وتلميذة حيث أن المبنى الأول للمدرسة بسعة 980 تلميذ مبني عام 1934م والمبنى الثاني له بسعة 1160 تلميذ عام 1974م وانطلقت أعمال إعادة البناء والإصلاح الشاملة فيهما في مايو 2015م واستكملت في نوفمبر 2017م الجاري. ويتكون كل من المبنيين من 4 طوابق بها 80 غرفة للدرس وغرف الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ومختبرات خاصة وغرفتا المعلوماتية ومكتبة وقاعة للمؤتمرات والاجتماعات بسعة 200 مقعد وصالة للرياضات ومقصف بسعة 100 مقعد.

وأضاف أن 1157 تلميذ وتلميذة يتعلمون حاليا في المدرسة تحت رعاية 109 مدرس ومدرسة.

ومبنى المدرسة مجهز ومزود بجميع الأجهزة والمستلزمات المدرسية والأمنية ونظام الإنذار ومراقبة مرئية بجانب إمداد خطوط الهواتف الثابتة والإنترنت وفي فناء المدرسة صهريج لماء الشرب بسعة 150 طن ومحطة الطاقة الكهربائية الفرعية.