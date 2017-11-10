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    عرض القدرات السياحية لأذربيجان في مملكة البحرين

    ١٠.١١.٢٠١٧ [١٦:١٣]

    باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج).

    اقيم حفل عرض قدرات سياحية لاذربيجان في البحرين في حضور وفد اذربيجاني برئاسة وزير الثقافة والسياحة أبولفس قارايف و نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج الكابتن وليد عبدالحميد العلوي ورئيس المندوبية الأذربيجانية السياحية في بلدان مجلس التعاون الخليجي رشيد النوري ورؤساء اكثر من 50 شركة سياحية وفندقا الى جانب ممثلي وسائل الاعلام.

    تحدث الوزير الأذربيجاني ان آخر مستجدات في قطاع السياحة في أذربيجان والأوامر والمراسم الموقعة من قبل رئيس جمهورية أذربيجان لتطوير السياحة واستقطاب السياح، وتسهيل نظام تأشيرة الفيزا وغيرها من الاجراءات.

    AZERTAG.AZ :عرض القدرات السياحية لأذربيجان في مملكة البحرين
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