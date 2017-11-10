الرئيس إلهام علييف يدشن مجمع السكن الطلابي الجديد للجامعة الزراعية الأذربيجانية

كنجة، 10 نوفمبر، أذرتاج

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم حفل افتتاح مجمع السكن الطلابي بسعة 514 سرير جديد الإنشاء التابع للجامعة الزراعية الأذربيجانية الحكومية بمدينة كنجة وذلك على هامش زيارة يقوم بها حاليا لمدينة كنجة غرب البلاد.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح مجمع السكن الطلابي.

وقدم وزير الزراعة حيدر أسدوف معلومات مفصلة إلى الرئيس إلهام علييف جاء فيها أن الجامعة الزراعية يتعلم فيها حاليا 4834 طالب وطالبة في البكالوريوس منهم 75 في المائة هم الوافدون من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأعاد للذاكرة أن السكن الطلابي بسعة 520 سرير للجامعة مدشن عام 2016م بمشاركة الرئيس إلهام علييف وأطلقت أعمال إنشاء سكن طلابي آخر عام 2015م بسعة 514 سرير واستكملت الأعمال الإنشائية فيه أكتوبر 2017م ويتكون المجمع الجديد المبني على مساحة تبلغ 13640 متر مربع من 5 مبانٍ منها 4 مبان ذات 7 طوابق ومبنى ذي 6 طوابق وفي كل مبنى أجنحة للاستراحة ومطبخ ومقهى ومحل الحلاقة وصالة للنساء وورشة ومحل تجاري ومكتبة وعيادة طبية وغرفة طب الإسنان وغرفة استقبال الوالدين ومغسلة.

يذك أن معهد الزراعة الأذربيجاني تأسس عام 1929م في باكو ونقل إلى كنجة عام 1931م وأطلق عليه اسم الجامعة الزراعية الأذربيجانية عام 2009م بقرار مجلس الوزراء.