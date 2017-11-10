الرئيس إلهام علييف يتعرف على الظروف المهيأة لدى مركز التسوق «كنجة مول»

كنجة، 10 نوفمبر، أذرتاج

قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم بجولة تفقدية لمركز التسوق «كنجة مول» على هامش زيارة قام بها اليوم للمدينة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أحيط علما بالظروف المهيأة لدى مركز التسوق جاء فيها أن إنشاء مبنى «كنجة مول» الواقع على تقاطع الشوارع حيدر علييف وحسن علييف وسط المدينة انطلق في أغسطس عام 2014م واستكملت في أكتوبر 2017م على مساحة عامة تبلغ 26293 متر مربع مع مساحة التسوق الخاصة 11000 متر مربع ويتكون المبنى من 8 طوابق منها 4 طوابق تحت الأرض.

وقيل أن المبنى يضم كذلك الصيدلية ومتجر الكتب ومطاعم ودور السينما «سينما بلاس».

ومن المخطط توظيف 800 عامل.

وذاق الرئيس إلهام علييف طمع الحلويات بسوبرماركيت «برافو» الناشط في مركز التسوق.