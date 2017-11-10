تشغيل مجمع التسوق «غراند قوقاز» في كنجة

كنجة، 10 نوفمبر، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني في حفل تشغيل مجمع التسوق والتجارة «غراند قوقاز» في مدينة كنجة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس السلطة التنفيذية لمدينة كنجة ائلمار ولييف أحاط الرئيس إلهام علييف علما بالمجمع.

وأوضح ولييف أن إنشاء المجمع ابتدأ مايو 2014م واستكملت في أكتوبر 2017م مفيدا أن صندوق دعم ريادة العمل بوزارة الاقتصاد خصص 5 ملايين مانات قرضا مسهلا أيضا لتنفيذ المشروع.

وقال إن المجمع يقع على مساحة 20 هيكتارا ومساحة الإنشاء بلغت 83500 متر مربع وفيه 5 مراكز للبيع بالجملة من نوع «المحل التجاري الأخضر» بمساحة كل واحد منها 44100 متر مربع من طراز المباني الجاهزة المركبة تحوي مستودعا على مساحة 4500 متر مربع للحفاظ على المنتجات الزراعية بقدرة القبول البالغة ألف طن شهريا مع إنشاء نظام التبريد على مساحة 5400 متر مربع. وتم إنشاء 2500 محل تجاري تسويقي على مساحة 9000 متر مربع لعرض المنتجات الزراعية منها 2000 محل تجاري لمنتجات البستنة و500 محل تجاري لمنتجات اللحوم والحليب.

كما يضم المجمع 3500 محل تجاري لذبح البهائم الصغيرة والكبيرة والطيور وتسويق الأسماك. وفيه موقف للسيارات على مساحة 1.3 هيكتار.

ومن المخطط لتوظيف 5000 يد عاملة في المجمع.

وتفقد الرئيس إلهام علييف إلى مكان تسويق الفواكه والخضروات.