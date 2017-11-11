وجهة جديدة للسياحة البيئية الى جيراق قالا (قلعة) الواقعة على ارتفاع 1232 متر

باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج).

استمتع السياح ومحبو الطبيعة بالرحلة الأولى التي نظمت في 10 نوفمبر في إطار وجهة جديدة للسياحة البيئية الى محمية جيراق قالا التاريخية المعمارية. تقع هذه القلعة في محافظة شابران على ارتفاع يصل الى 1232 متر فوق سطح البحر.

وتم تركيب لافتات استعلامية وإشارات توجيهية طوال الطريق المؤدي الى قلعة جيراق قالا (أو تشيراق قالا) لتسهل رحلة السياح الاجانب والمحليين الى البناء القديم.

انشئت جيراق قالا في فترة ما بين القرنين الرابع والسادس ميلاديا كأعلى نقطة لأسوار كيلكيلجاي الدفاعية لحماية طريق الحرير الكبير. سمح البرج المشيَّد على صخرة يبلغ ارتفاعها 100-120 متر بالمراقبة على مساحة شاسعة ممتدة من دربند (باب الأبواب) وسور بيشبارماق. بنيت القلعة المتكونة من 17 برجا بالصخور والطوب. يشكل ارتفاع السور 8-10 امتار وسماكته 3-4 امتار.

طول الوجهة الجديدة للسياحة البيئية ألفين و890 متر وارتفاع مكان انطلاقها 640 متر وارتفاعها الاقصى 1322 متر. تم تركيب 11 أعمدة ولافتات توجيهية ملونة على الطريق.

تملك أذربيجان مقومات لتوافر السياحة البيئية منها الينابيع الطبيعية والشواطئ والجبال والأودية، محميات طبيعية برية وبحرية. جعلت هذه المناطق تزخر بعدد من الأنظمة وأنماط الحياة الطبيعية الفريدة، النباتية والحيوانية وتكون عنصر جذب سياحي.