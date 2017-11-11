إبراهيم سيهيج: من خلال مهرجان التسوق يجب تعريف العالم بحقائق باكو

باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج).

قال حارس مرمى فريق "قراباغ" لكرة القدم إبراهيم سيهيج في تصريحه لموقع www.bakushopfest.com ان تنظيم مهرجان التسوق في باكو فكرة جيدة ومن خلاله يجب تعريف العالم بحقائق باكو.

واضاف الحارس ان البلدان المختلفة في العالم تسعى الى استقطاب عدد كثير من السياح. ومهرجانات التسوق أسهل وأحسن وسيلة من هذا المنظور.

وأشار حارس المرمى البوسني الاصل في تصريحه الى ضرورة زيادة حملات خصومات في الأسعار لزيادة حجم التدفق السياحي الى البلد.