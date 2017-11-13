سوكار تعلن عن حجم النفط المصدر إلى الأسواق العالمية من ميناء جيهان خلال أكتوبر
AzerTAg.az
١٣.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٧]
باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج
صدر مليون و 895 ألف و 356 طن من النفط الأذربيجاني عبر ميناء جيهان إلى الأسواق العالمية في شهر أكتوبر عام 2017م الجاري.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أن مليونا و 201 ألف و 814 طن من الجحم المذكور نصيب صندوق النفط الحكومي مفيدا أن حجم النفط المصدر من ميناء جيهان خلال فترة يناير – أكتوبر العام الحالي بلغ 21 مليونا و 36 ألفا و 310 طن.
يذكر أن حجم النفط الأذربيجاني المسوق إلى الأسواق العالمية من ميناء جيهان منذ بدء تشغيل خط أنابيب النفط باكو – تبيليسي – جيهان بتج إلى أول نوفمبر الحالي يبلغ 340 مليون و 870 ألف و 909 طن.
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