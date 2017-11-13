سوكار تعلن عن حجم النفط المصدر إلى الأسواق العالمية من ميناء جيهان خلال أكتوبر

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

صدر مليون و 895 ألف و 356 طن من النفط الأذربيجاني عبر ميناء جيهان إلى الأسواق العالمية في شهر أكتوبر عام 2017م الجاري.

وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أن مليونا و 201 ألف و 814 طن من الجحم المذكور نصيب صندوق النفط الحكومي مفيدا أن حجم النفط المصدر من ميناء جيهان خلال فترة يناير – أكتوبر العام الحالي بلغ 21 مليونا و 36 ألفا و 310 طن.

يذكر أن حجم النفط الأذربيجاني المسوق إلى الأسواق العالمية من ميناء جيهان منذ بدء تشغيل خط أنابيب النفط باكو – تبيليسي – جيهان بتج إلى أول نوفمبر الحالي يبلغ 340 مليون و 870 ألف و 909 طن.