    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سوكار تعلن عن حجم النفط المصدر إلى الأسواق العالمية من ميناء جيهان خلال أكتوبر

    ١٣.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٠٧]

    باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

    صدر مليون و 895 ألف و 356 طن من النفط الأذربيجاني عبر ميناء جيهان إلى الأسواق العالمية في شهر أكتوبر عام 2017م الجاري.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أن مليونا و 201 ألف و 814 طن من الجحم المذكور نصيب صندوق النفط الحكومي مفيدا أن حجم النفط المصدر من ميناء جيهان خلال فترة يناير – أكتوبر العام الحالي بلغ 21 مليونا و 36 ألفا و 310 طن.

    يذكر أن حجم النفط الأذربيجاني المسوق إلى الأسواق العالمية من ميناء جيهان منذ بدء تشغيل خط أنابيب النفط باكو – تبيليسي – جيهان بتج إلى أول نوفمبر الحالي يبلغ 340 مليون و 870 ألف و 909 طن.

    AZERTAG.AZ :سوكار تعلن عن حجم النفط المصدر إلى الأسواق العالمية من ميناء جيهان خلال أكتوبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١٠:٣٠]
    سعر النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66.23 دولار للبرميل
    ٠٧.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٩]
    أذربيجان: تحديد سعر مرجعي للنفط في ميزانية الدولة 2018
    ٠٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٤]
     سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 66 دولار للبرميل
    ٠٣.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٠]
    سعر نفط أذربيجان يوشك على 63 دولارا
    سوكار تعلن عن حجم النفط المصدر إلى الأسواق العالمية من ميناء جيهان خلال أكتوبر