باكو، 13 نوفمبر (أذرتاج). بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة الى الرئيس الإيراني حسن روحاني في وفاة عدد كبير من الناس وجرحهم اثر الزلزال المدمر الذي ضرب ايران مخلفا خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني بهذه المناسبة الأليمة للرئيس الإيراني والشعب الايراني عن أحر التعازي وصادق المواساة للقتلى سائلا لأسرهم وذويهم الصبر والشفاء العاجل للمصابين.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الايراني

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