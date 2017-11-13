توقيع مذكرة تفاهم بين الإيسيسكو والوكالة الحكومية للخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان

باكو، 13 نوفمبر (أذرتاج).

تم في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بمدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية، أمس الأول الجمعة، التوقيع على مذكرة التفاهم بين الإيسيسكو والوكالة الحكومية للخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان.

وقد وقع المذكرة عن الإيسيسكو، مديرها العام الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، وعن الوكالة رئيسها إنعام كريموف.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير سبل تقديم الخدمات العامة في الدول الأعضاء على ضوء نموذج “ASAN xidmet” لجمهورية أذربيجان، وهو النموذج الجديد في مجال تقديم هذا النوع من الخدمات المعترف به دولياً، والحائز على الجائزة الأولى للأمم المتحدة للتميز في المجال.

وسيتم في إطار هذه المذكرة تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج لفائدة الدول الأعضاء خلال السنوات القادمة.

يذكر أن الوكالة أنشئت بموجب مرسوم رئاسي يوم 13 يوليو 2012. وهي هيئة مركزية للسلطة التنفيذية تشرف على إدارة مراكز الخدمات “ASAN xidmet”، وتقوم بتنسيق مهام موظفي وكالات الدولة للعمل في تلك المراكز، وتنظيم الخدمات الإلكترونية، وتحسين نظام الإدارة.