باكو، 13 نوفمبر (أذرتاج). أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال العنيف الذى ضرب أمس المنطقة الحدودية الإيرانية العراقية إلى حوالي 400 قتيلا. قال وزير الصحة الايراني حسن قاضيزاده هاشمي ان كل المستشفيات الايرانية انشئت فيها فرق طبية وارسلت الى المنطقة المنكوبة. كذلك تنشأ مستشفيات ميدانية في المدن المنكوبة. أعلنت حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام فى محافظة "کرمانشاه" التى تعد الأكثر تضررا جراء الزلزال.

AZERTAG.AZ : إعلان الحداد لمدة 3 أيام في كرمانشاه الايرانية بعد ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الى 400

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