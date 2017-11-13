باكو، 13 نوفمبر (أذرتاج). بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية الى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معربا فيها باسمه واسم الشعب الأذربيجاني عن حزنه البالغ بمناسبة سقوط ضحايا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب الحدود العراقية الايرانية أمس.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعزي رئيس الوزراء العراقي في ضحايا الزلزال

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