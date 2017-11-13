دوري الدرجة الأولى: نتائج الجولة الـ 8 مع ترتيب الأندية

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن بناء حقق فوزا غاليا على مضيفه أقصو بهدفي عاشوروف في د68 ود82 فيما تجاوز الجيش الرياضي عقبة صباح بثلاثة مقابل هدف يتيم حيث رد حسنوف في د36 وابراهيملي في د59 وعباسزاده في د75 على هدف نوروزاده في 33.

وأضاف أن خزر تغلب على زاقاتالا ضيفه بهدفين نظيفين سجلهما حسينوف في د22 وصمدزاده في د72 من ركلة الجزاء.

وخسر شوالان أمام ميل موغان بثالثة دون رد جاءت عن طريق بابايف في د38 ود61 وعلييف في د44 فيما تعادل طوران طاووس وقراداغ لوكباتان لهدف مقابل مثله بعد أن رد صمدوف في د66 من ركلة الجزاء لصالح النادي الطاووسي على هدف الله قولييف في د38.

وزاد أن قراداغ لوكباتان ما برح يتزعم الترتيب برصيد 20 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي بفارق 3 نقاط ثانيا وطوران طاووس ثالثا برصيد 14 نقطة. كما يحل خزر رابعا برصيد 12 نقطة وبناء خامسا برصيد 11 نقطة متقدمين أمام ميل موغان سادسا برصيد 10 نقاط وشوالان سابعا وصباح ثامنا بنفس القدر من النقاط فيما تراجع اقصو إلى المركز التاسع برصيد 8 نقاط وزاقاتالا عاشرا أخيرا دون نقطة.