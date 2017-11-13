وزارة السياحة تكشف أعداد السائحين الأجانب الذين زاروا أذربيجان في أشهر العام الحالي العشر

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

قالت وزارة الثقافة والسياحة إن عدد المواطنين الأجانب الذين زاروا البلد خلال فترة أشهر العام الجاري العشر بعد مليونين و276 ألف و604 سائح.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الوزارة أن أعداد الوافدين السائحين من روسيا بلغ 727577 سائح فيما زار البلد 439305 سائح من جورجيا و320904 من إيران و249210 من تركيا و81742 من الإمارات و54242 من العراق و49809 من أوكرانيا و31821 من السعودية و321994 سائح من البلاد الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر السائحين زاروا البلد في شهر يوليو وعددهم 313515 سائح اجنبي.

ونوهت إلى أن أعداد السائحين ازدادت قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي قدر 115782 سايح من إيران و42811 سائح من الإمارات و96040 سائح من روسيا.

وذكرت أن عدد السائحين الزائرين أذربيجان خلال أشهر عام 2016م الماضي العشر كان مليونا و894707 سائح الأمر الذي يفيد أن عددهم ازداد قدر 381807 سائح أو بنسبة 20.1 في المائة.