مراد داداشوف: مهرجان التسوق مشروع رائع لتعريف العالم بأذربيجان

باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج).

قال مقدم البرنامج التلفزيوني المعروف مراد داداشوف في تصريحه لموقع www.bakushopfest.com إن مهرجان التسوق في باكو، لا ريب، سيطلع العالم على بلدنا من الناحية الأخرى.

وأضاف أن تنظيم مهرجان التسوق في اذربيجان يدل على نجاح المشروع. "شهدنا دائما تنظيم مهرجانات التسوق في دبي واسطنبول. ويسرنا انضمام دولتنا الى مثل هذه المبادرة. ينظم مهرجان التسوق مرتين خلال السنة حيث يتيح للسياح والمواطنين المحليين فرصة الاستمتاع بالخصومات المدهشة مع نظام استرجاع ضريبة القيمة المضافة الذي يستفيد منه السياح والمواطنون الأذربيجانيون على السواء. أنا نفسي قمت بالتسوق خلال المهرجان وناشدت الناس لانتهاز هذه الفرصة مرارا. اثق في ان يؤدي مهرجان التسوق الى زيادة القدرة الشرائية والتدفق السياحي. قصارى القول ان هذا المهرجان مشروع رائع لتعريف العالم ببلدنا."