    • / سياسة

    سياسة


    وزير العلاقات الخارجية البرازيلي يزور أذربيجان

    ١٤.١١.٢٠١٧ [١١:٢٦]

    باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    يزور وزير العلاقات الخارجية البرازيلي أليونسيو نونيس فيريرا أذربيجان في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني غدا.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن برنامج الزيارة يضم اجتماعات له بنظيره الأذربيجاني ومسؤولين آخرين.

    وسينظم مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع وزاري.

    AZERTAG.AZ :وزير العلاقات الخارجية البرازيلي يزور أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٠٠]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يقوم بزيارة عمل الى روسيا
    ١٣.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٣٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الايراني
    ١٣.١١.٢٠١٧ [١٤:٤١]
    الرئيس الأذربيجاني يعزي رئيس الوزراء العراقي في ضحايا الزلزال
    ١٠.١١.٢٠١٧ [١٢:٥‎٩]
    أذربيجان عضوا في اللجنة الدولية لأخلاقيات علم الأحياء لليونسكو
    وزير العلاقات الخارجية البرازيلي يزور أذربيجان