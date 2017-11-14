وزير العلاقات الخارجية البرازيلي يزور أذربيجان
AzerTAg.az
١٤.١١.٢٠١٧ [١١:٢٦]
باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج
يزور وزير العلاقات الخارجية البرازيلي أليونسيو نونيس فيريرا أذربيجان في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني غدا.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن برنامج الزيارة يضم اجتماعات له بنظيره الأذربيجاني ومسؤولين آخرين.
وسينظم مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع وزاري.
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