    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حياتك تصبح أحلى بشوكولاتات "باتشي" المهرجانية

    ١٤.١١.٢٠١٧ [١٢:٥‎٤]

    باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج).

    يواصل عالم الشوكولاتة "باتشي" تقديم تشكيلاتها الجديدة، وهي ماركة تجارية فاخرة من لبنان تسعى دائما الى إعجاب زبائنها بمنتجاتها. يستمتع عشاق الشوكولاتة بفرصة خصومات مدهشة خاصة من "باتشي" في إطار مهرجان باكو الثاني للتسوق.

    ستقدم "باتشي" الى زبائنها الذين يشترون سلعها بحجم قيمة 150 مانات جتى 25 نوفمبر لهذا العام هدايا شوكولاتية إضافية بقيمة 20-30 مانات.

    اسرعوا الى "باتشي" لتجعلوا حياتكم أحلى وتستمتعوا بالهدايا.

    يذكر ان مهرجان باكو للتسوق ينظم مرتين في السنة. والمهرجان الاول صادف في فترة ما بين 10 أبريل و10 مايو لهذا العام.

    اما مهرجان باكو الثاني للتسوق فانطلق في 15 اكتوبر لهذا العام وسيستمر حتى 25 نوفمبر للشهر ذاته. يرعى تنظيم المهرجان مكتب المؤتمرات الأذربيجاني التابع لوزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :حياتك تصبح أحلى بشوكولاتات "باتشي" المهرجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.١١.٢٠١٧ [١٩:٢٠]
    وزارة السياحة تكشف أعداد السائحين الأجانب الذين زاروا أذربيجان في أشهر العام الحالي العشر
    ١٣.١١.٢٠١٧ [٠٩:٢٥‎]
    "الفجر" الإماراتية: مهرجان باكو للتسوق يستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم
    ١٠.١١.٢٠١٧ [١٦:١٣]
    عرض القدرات السياحية لأذربيجان في مملكة البحرين
    ١٠.١١.٢٠١٧ [١٤:٤٤]
    مديرة مركز السياسة الاورواسية في معهد هودسون تشيد بمستوى تنظيم مهرجان باكو للتسوق
    حياتك تصبح أحلى بشوكولاتات "باتشي" المهرجانية