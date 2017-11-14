حياتك تصبح أحلى بشوكولاتات "باتشي" المهرجانية

باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج).

يواصل عالم الشوكولاتة "باتشي" تقديم تشكيلاتها الجديدة، وهي ماركة تجارية فاخرة من لبنان تسعى دائما الى إعجاب زبائنها بمنتجاتها. يستمتع عشاق الشوكولاتة بفرصة خصومات مدهشة خاصة من "باتشي" في إطار مهرجان باكو الثاني للتسوق.

ستقدم "باتشي" الى زبائنها الذين يشترون سلعها بحجم قيمة 150 مانات جتى 25 نوفمبر لهذا العام هدايا شوكولاتية إضافية بقيمة 20-30 مانات.

اسرعوا الى "باتشي" لتجعلوا حياتكم أحلى وتستمتعوا بالهدايا.

يذكر ان مهرجان باكو للتسوق ينظم مرتين في السنة. والمهرجان الاول صادف في فترة ما بين 10 أبريل و10 مايو لهذا العام.

اما مهرجان باكو الثاني للتسوق فانطلق في 15 اكتوبر لهذا العام وسيستمر حتى 25 نوفمبر للشهر ذاته. يرعى تنظيم المهرجان مكتب المؤتمرات الأذربيجاني التابع لوزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية.