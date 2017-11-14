وزير الخارجية الأذربيجاني يقوم بزيارة عمل الى روسيا
AzerTAg.az
١٤.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٠]
باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج).
سيقوم وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف في 16 نوفمبر بزيارة عمل الى روسيا.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حكمت حاجييف في حديثه مع أذرتاج ان الوزير محمدياروف سيلتقي الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في موسكو.
وأضاف حاجييف قائلا ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور أذربيجان في 20 نوفمبر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.١١.٢٠١٧ [١١:٢٦]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٥:٣٥]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٤:٤١]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٢:٥٩]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٠]
١٤.١١.٢٠١٧ [١١:٢٦]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٣]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٥:٣٥]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٧:٠٨]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٢:٥٤]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٠:١١]
٠٨.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
٠٧.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
٠١.١١.٢٠١٧ [١٩:٥٢]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٩]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٨:١٤]
٠١.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٧]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٩:١١]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٢:٥٤]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٩:٢٠]
١٣.١١.٢٠١٧ [٠٩:٢٥]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٦:١٣]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٠٩.١٠.٢٠١٧ [١٨:١٠]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٧:٠٠]
١٤.١١.٢٠١٧ [١١:٠٣]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٥:٤٩]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٦:٢١]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٥:٥٤]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٤:٥١]
١١.١١.٢٠١٧ [١٧:٥٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك