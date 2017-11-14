باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج). سيقوم وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف في 16 نوفمبر بزيارة عمل الى روسيا. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حكمت حاجييف في حديثه مع أذرتاج ان الوزير محمدياروف سيلتقي الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في موسكو. وأضاف حاجييف قائلا ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور أذربيجان في 20 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الأذربيجاني يقوم بزيارة عمل الى روسيا

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