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    المطربة الهندية: المهرجان يقدم باكو الى العالم من الناحية الجديدة

    ١٤.١١.٢٠١٧ [١٧:٠٨]

    باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج).

    قالت المطربة الهندية الشهيرة آليشا تشيناي في تصريحها لموقع bakushopfest.com أن مهرجانات التسوق تنظم أحيانا في البلدان المتطورة اقتصاديا. وتنظيمه في العاصمة الأذربيجانية باكو أمر إيجابي.

    واضافت المطربة التي شاركت في المهرجان الهندي في باكو ان الماركات الدولية تثير اهتمام الناس دائما وتظهر التجربة ان هذا الاهتمام يزداد في اطار مهرجان التسوق.

    كما اعربت آليشا تشيناي عن انطباعاتها عن باكو مشيرة الى انها سعيدة بوجودها في باكو. وقالت ان "باكو مدينة قديمة تاريخية وجميلة واعجبتني خاصة أكلاتكم. تجولت في ايجري شهر."

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