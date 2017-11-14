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    سياسة


    محمدياروف يستقبل سفير السودان الجديد

    ١٤.١١.٢٠١٧ [١٧:٣٢]

    باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف سفير السودان جديد التعيين لدى أذربيجان عباس مصطفى أحمد عبد الله.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أنّ السفير السوداني الجديد عباس مصطفى أحمد عبد الله قدم نسخة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الأذربيجاني محمدياروف.

    وهنأ محمدياروف السفير السوداني عباس مصطفى أحمد عبد الله بمناسبة توظيفه سفيرا لدى أذربيجان متمنيا نجاحا له في فعالياته.

    واكد السفير السوداني الجديد انه سيبذل جهودا من اجل المزيد من تنمية العلاقات بين أذربيجان والسودان خلال فترة تفويضه.

    AZERTAG.AZ :محمدياروف يستقبل سفير السودان الجديد
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