لافروف يزور أذربيجان

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو إنه من المخطط لزيارتي مطلع الأسبوع القادم ليريفان وباكو مفيدا أن الزيارتين مكرستين بالدرجة الأولى للذكرى السنوية الـ 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الروسي وأرمينيا وبين الاتحاد الروسي وأذربيجان.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن لافروف قوله إن جدول أعمال الزيارتين يضم مسائل العلاقات الثنائية مؤكدا أن لكل من هاتين الجمهوريتين علاقات ثنائية وثيقة مع الاتحاد الروسي.

وأوضح لافروف «أننا سيتحدث عن المشاكل الإقليمية والدولية ومن جملتها جهودنا سنحاول فهم نتائجها عقب لقاء منعقد بين رئيسي أذربيجان وأرمينيا مؤخرا حول تسوية نزاع قراباغ الجبلي».