باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده يوم إعلان دولة فلسطين. ونقل مراسل أذرتاج عن برقية التهنئة أن الرئيس إلهام علييف أعرب في البرقية عن تبريكاته وتهانيه باسمه واسم الشعب الأذربيجاني للرئيس الفلسطيني وشعبه مبديا ثقته أن الصداقة بين أذربيجان وفلسطين ستساهم في تعميق التعاون بما يعكس عزم كلا الشعبين. كما تمنى الرئيس إلهام علييف للرئيس الفلسطيني محمود عباس موفور الصحة والنجاحات وللشعب الفلسطيني الشقيق السلام والتقدم.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره الفلسطيني

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