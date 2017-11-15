دوري الممتاز: جدول مباريات الجولة الـ 12
AzerTAg.az
١٥.١١.٢٠١٧ [١١:٤٨]
باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج
أعلن دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول مباريات الجولة الثانية عاشرة من دوري أذربيجان الممتاز توباز.
وابلغ مراسل أذرتاج أن مباريات الجولة تقام خلال ثلاثة أيام تشمل على 17-19 نوفمبر تشرين الثاني.
وأوضح أن الجولة تنطلق بمباراة تجمع بين قراباغ وسومغايت فيما يلتقي كشله بزيرة وصبائل بكبز في اليوم الثاني.
وتختتم الجولة في التاسع عشر من نوفمبر بمباراة نفطجي وغابالا.
وزاد أن قراباغ يتصدر ترتيب الأندية برصيد 25 نقطة ويتبعه زيرة بفارق نقطة وغابالا برصيد 22 نقطة ثالثا بينما يليه سومغايت 16 نقطة رابعا ونفطجي 13 نقطة خامسا وصبائل 9 نقاط سادسا وكشله 8 نقاط سابعا وكبز 7 نقاط ثامنا.
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