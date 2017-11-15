محافظ جنوب سيناء: المهرجان يهدف الى ترويج السياحة والتجارة والاقتصاد في البلد

باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج).

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في تصريحه لموقع bakushopfest.com ان مهرجان باكو للتسوق بدورته الثانية أحرز نجاحا كبيرا وشهد تطورا مستمرا. واضاف اللواء خالد فودة ان المهرجان يهدف الى ترويج السياحة والتجارة الاقتصاد في المدينة والبلد. هذه فكرة رائعة جدا.

وزاد محافظ جنوب سيناء "نحن محتاجون الى الاستفادة من تجربة هذا المهرجان الرائع لمساعدة تطوير التسوق وانعاش الاسواق الى جانب تجربة خدمة "أسان". نحن سعداء بوجودنا هنا في هذا الوقت بالذات. سنستفيد من هذه التجربة في السنوات القادمة."