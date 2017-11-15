البرازيل تدعم موقف أذربيجان من معالجة نزاع قراباغ الجبلي

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

قال وزير العلاقات الخارجية البرازيلي ألويزيو نونيز فيريرا إن بلاده تدعم موقف أذربيجان من قضية معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقل مراسل أذرتاج عن الوزير البرازيلي قوله في مؤتمر صحفي عقده مشتركا مع نظيره الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في باكو اليوم عقب اجتماع جمع بينهما إن البرازيل تعول على حل هذا النزاع سلميا.