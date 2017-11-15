باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 16 نوفمبر تشرين الثاني. وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7002 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 16 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ابتداء من 16 نوفمبر

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