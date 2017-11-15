بحث رحلات سياحية متبادلة بين أذربيجان ومصر

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

استقبل وزير الثقافة والسياحة ابولفس قرايف محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع الوفد المرافق له على هامش زيارة يقوم بها الوفد المصري لأذربيجان حاليا.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الوزارة أن الاستقبال حضره سفير مصر لدى أذربيجان السيدة سوزان جميل نوح ومدير مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة مصر في أذربيجان احمد سامي العايدي والآخرون.

وأشار الوزير قرايف إلى تطور العلاقات بين البلدين مفيدا أن الارتباط الثقافي والديني بين البلدين يؤثر إيجابيا على تطوير العلاقات ونوه إلى وجود إمكانات كبيرة لتطوير التعاون في مجالي الثقافة والسياحة أيضا. ولفت الوزير إلى تحقيق عدد من المشاريع من اجل تنمية العلاقات الثقافية بين أذربيجان ومصر بما فيه تنظيم أيام الثقافة المتبادلة مبلغا أن مواطني أذربيجان لهم اهتمام خاص بثقافة مصر.

وقال الوزير قرايف إن أذربيجان تعمل حاليا على تكوين أرضية سانحة لزيارة أعداد السائحين الأجانب من خلال تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول والبنية التحتية الموجودة والجديدة بالاعتماد على الثقافة الغنية والتاريخ القديم وكرم ضيافة الشعب الأذربيجاني سعيا منه إلى جلب المزيد من السيّاح الأجانب قائلا «إننا علينا أن نستفيد استفادة اكثر كفاءة من إمكاناتنا الرامية إلى زيادة رحلات سياسية متبادلة مع مصر الذي يملك إمكانات سياحية كبيرة مع تشجيع فتح رحلات جوية مباشرة من شأنها أن تعطي دفعة كفيلة بتطوير الزيارات المتبادلة. »

كما دعا الوزير قرايف منظمات وشركات سياحية ناشطة في مصر إلى المشاركة الفاعلة في معرض السياحة والرحلات الأذربيجاني الدولي 2018م المزمع إقامته في شهر أبريل نيسان العام المقبل.

وبدوره أشار محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة إلى ضرورة المزيد من رفع العلاقات بين البلدين مستلفتا إلى وجود إمكانات واسعة لتوسيع التعاون علاقات الصداقة الموجودة. وابلغ استعداد الجانب المصري للتعاون الرامي إلى زيادة الرحلات السياحية المتبادلة. واكد المحافظ فودة على مساهمة فتح رحلات مباشرة بين البلدين لتسهيل تنقل سائحي البلدين من جهة ولتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين من جهة أخرى.

ولفت محافظ جنوب سيناء خالد فودة إلى ضمان مصر أمن السائحين الأجانب في جنوب سيناء مؤكدا أن المحافظة يخيم عليها الاستقرار والأمن والأمان.

في ختام الاستقبال تبادل الطرفان بهدايا تذكارية.