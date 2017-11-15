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    مهربان علييفا: يعدّ أذربيجان اليوم أحد مراكز الحوار بين الثقافات والأديان في العالم

    ١٥‎.١١.٢٠١٧ [١٩:٥‎٧]

    باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

    قالت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا إن أذربيجان يعدّ اليوم أحد مراكز الحوار بين الثقافات والأديان في العالم «حيث أننا نقيم منصة دولية من اجل تشجيع تفاهم أحسن بين الناس المنتمين إلى الثقافات والأديان المتنوعة من شأنه أن يمكن من معالجة أكثر كفاءة لعدد كثير من المشكلات التي يواجهها العالم حاليا بما أن تاريخنا وواقع اليوم يثبت إمكانية هذا».

    وأشارت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا في كلمة ألقتها في استقبال بمناسبة ترشح العاصمة الأذربيجانية باكو إلى استضافة المعرض الدولي إكسبو 2025م بتنظيم مكتب المعارض الدولي إلى منتدى الحوار العالمي بين الثقافات الذي يحظى بدعم من جانب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس أوروبا وتحالف الحضارات الأممي ومنظمة السياحة العالمية والإيسيسكو وغيرها مفيدة «أن أذربيجان اعلن وفقا لهذه السياسة عام التعددية الثقافية في 2016م وعام التضامن الإسلامي عام 2017م كما جاءت استضافة باكو الألعاب الأوروبية الأولى عام 2015م والدورة الرابعة من ألعاب التضامن الإسلامي هذا العام مساهمة أخرى من أذربيجان في الحوار بين الثقافات».

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