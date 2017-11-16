الاحتلال الأرميني يخل بوقف اطلاق النار 120 مرة بالأسلحة الثقيلة

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

أخلت قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 120 مرة خلال اليوم من مختلف اتجاهات خط التماس باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني أطلقت النيران من مواقعها في قرية شاوارشاوان ومرتفعات محافظة نويَمْبريان الأرمينية وقرية باراواكار ومرتفعات محافظة إيجيفان الأرمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية كوهنه قيشلاق محافظة أغصطفا الأذربيجانية ومرتفعات محافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها في قريتي موسيسغيخ وتشيناري وهضاب محافظة برد الأرمينية على قريتي أغدام وكوخ نبي ومرتفعات محافظة طاووس الأذربيجانية ومن مرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على قرية زمانلي وهضاب محافظة جدابيك الأذربيجانية.

كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة على الأراضي المحتلة الأذربيجانية قريتي گويارخ وتشيلابورت محافظة تارتار وقرى شيخلر وباش قروند وجواهرلي وقراقاشلي ويوسف جانلي ومرزيلي محافظة أغدام وكوروباتكينو محافظة خوجاوند وأشاغي أويس علي وقوبو ديلاغاردا وقرْوَنْد وقراخانبيكلي وغورغان وكوردلر وهوراديز محافظة فضولي وقريتي نوزگار ومهديلي محافظة جبرائيل ومرتفعات گورانبوي الأذربيجانية لفترات متفرقة.

يذكر أن المرحلة الحديثة من نزاع قراباغ الجبلية في عام 1988 مع المطالب الإقليمية لأرمنيا السوفياتية تجاه أذربيجان السوفياتية وجرت الحرب العنيفة بين أرمينيا وأذربيجان في قترة ما بين 1991-1994 حول إقليم قراباغ الجبلية الأذربيجاني وأسفرت هذه الحرب عن احتلال القوات المسلحة الأرمنية 20% من أراضي أذربيجان بما فيها إقليم قراباغ الجبلية و7 محافظات المحيطة بها وهي لاتشين وكلبجار وأغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنكيلان ونزوح وتشريد أكثر من مليون شخص عن ديارهم. ووضع توقيع اتفاق بيشكيك بشأن وقف إطلاق النار حدا لاستمرار العمليات العسكرية الفاعلة بين الطرفين مع اندلاع اشتباكات بينهما بين الفينة والأخرى.

وتعمل حاليا مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تسوية صراع قراباغ الجبلية. تم تأسيس هذه المجموعة في 24 مارس 1992 أثناء اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في هلسنكي. تضم المجموعة أذربيجان وأرمنيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وألمانيا وتركيا وروسيا البيضاء وفنلندا والسويد.

منذ ديسمبر 1996 بدأ معهد الرؤساء المشاركين من روسيا والولايات المتحدة وفرانسا عمله حول تسوية الصراع.

وما زالت أرمينيا تستهين بما صدر عن المجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عام 1993 من القرارات الأربعة رقم 822 و853 و874 و884 التي تطالب بانسحاب القوات الاحتلال الأرميني الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وبالإضافة إلى ذلك هناك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية التي تثبت حقيقة احتلال أراضي أذربيجان مطالبة انسحاب جيش الاحتلال الفوري منها.