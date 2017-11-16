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    سياسة


    مراسل أذرتاج: محمدياروف يعقد اجتماعا بمجموعة منسك في موسكو

    ١٦.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٨]

    موسكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

    يعقد وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف الذي يزور حاليا موسكو اجتماعا بالمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بتفويض معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان منذ 1994م.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الاجتماع مغلق أمام وسائل الإعلام.

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