بناء يحقق فوزا غاليا على الجيش الرياضي مع ثلاث بطاقات حمراء

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

حقق بناء فوزا غاليا على الجيش الرياضي بهدف يتيم سجله داداشوف في د58 من ركلة الجزاء.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حكم المباراة المنظمة لدى ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة حسنوف طرد حاجييف في د57 لاعب الجيش الرياضي لمخالفة رياضية صارمة معاقبة بركلة الجزاء فيما ابعد في د80 لاعب الجيش الرياضي ابراهيموف بالبطاقة الصفراء الثانية وموريفيري لاعب بناء بالبطاقة الحمراء ليعاقبهم إثر شجار وقع بينهما.