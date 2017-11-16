تخصيص أموال لبدء أعمال التنمية الجهوية الشاملة وإصلاح مبان سكنية كثيرة الطوابق بمحافظة أبشرون

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإطلاق أعمال البناء والإصلاح الشامل بعاصمة محافظة أبشرون.

وابلغ مراسل أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 3 ملايين مانات من صندوق احتياطي الرئيس الأذربيجاني المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2017م إلى إدارة السلطة التنفيذية لمحافظة أبشرون لدفع الدفعة المقدمة لجهات مقاولة لانطلاق أعمال البناء والتنمية الجهوية لإصلاح 23 بناية سكنية كثيرة الطوابق بمدينة خيردالان عاصمة المحافظة.