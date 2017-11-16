مراسل أذرتاج: محمدياروف راض عن المباحثات مع مجموعة منسك

موسكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

قال ائلمار محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني لمراسل أذرتاج «إنني راض جدا عن مضمون المباحثات مع المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي حيث أن المباحثات جرت في جو بناء إلى الدرجة الكافية وناقشنا القضايا المتعلقة بمعالجة النزاع الأرميني الأذربيجاني».

وأوضح الوزير محمدياروف الذي يزور حاليا موسكو لمراسل أذرتاج عقب اجتماع جمعه بمجموعة منسك أن الاجتماع قرر بمواصلة المباحثات في إطار اجتماع فيينا المخطط لعقده في أوائل ديسمبر كانون الأول المقبل لوزراء الخارجية للبلدان الأعضاء لدى المنظمة مفيدا أن «هناك أفكار مبدئيا وتعهد الوسطاء بالعمل على هذه الأفكار من اجل مزيد من التقدم. ويسألونني دائما عن أية خطة نعمل وفقا لها وأجيب عن أن جميع الأفكار المقترح بها بدءا من عملية براغ ما زالت على الطاولة. طبعا أن جزءا منها هي المقترحات المؤلفة من ستة بنود يتحدث عنها الوسطاء وهي معلومة ويمكنكم الاطلاع عليها وعملنا اليوم على تفاصيل وقد ابدى اجتماع اليوم أننا أعنى الطرف الأذربيجاني والوسطاء عازمون على تقديم عملية المباحثات الراكدة منذ فترة».

كما أكد الوزير محمدياروف على وجود عقبات تعرقل تقدم المباحثات مبلغا «إنني أكون سعيدا لو تمكنت من القول بوجود تقدم ما في المباحثات ولكن هناك عقبات تعرقل هذا التقدم مع أن هناك أملاً دائما وقد اخذ الوسطاء اليوم العملَ على محمل الجد للغاية وقالوا إننا لسنا سائحين ونحتاج إلى مباحثات جادة لأننا نمثل عن بلدان جادة وهذا أرحب به فما سبب اللجوء إلى ذرائع ويقولون إننا مشغولون بالانتخابات تارة ويحتجون بهجوم على مركز شرطي تارة أخرى مما يؤدي إلى أن المباحثات ستستمر لانهائيا؟ كلا وليس هذا بواقعي والحال أن البديل معلوم لدى الجميع ولكن لا احد يريد هذا ولا يريد أذربيجان هو الآخر أن تنشب اشتباكات والحق أن الأقاويل والكلام الفارغ لا يحتاج إليها احدٌ ولن يصبر عليها احد وقد تحدثنا اليوم مع الوسطاء تحدثا جادا عن ضرورة تقدم».

وابلغ الوزير محمدياروف كذلك إمكانية مناقشة عقد اجتماع رئاسي بين أذربيجان وأرمينيا على هامش اجتماع فيينا المقبل عقب مناقشة القضايا المطروحة اليوم مع الجانب الأرميني.

وتناول الوزير الأذربيجاني ما يتداول حول استدعاء الولايات المتحدة الأمريكية مندوبا لها لدى مجموعة منسك قائلا «إنني لا أثق في تغير صيغة الوساطة لان المندوب الأمريكي يأخذ مهمته على محمل الجد وكانت هناك مثل هذه المعلومات قبل فترة حيث كان يدور الحديث والمناقشات حول تسريح بعض الوظائف لدى وزارة الخارجية الأمريكية ولكن المندوب المشارك الأمريكية في رئاسة مجموعة منسك حضر اجتماع اليوم برفقة مساعده ما يدل على موقف جاد عن الجانب الأمريكي».