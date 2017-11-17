فريق العمل ينتظر اقتراحات حول تسهيل إجراءات الفيزا

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج).

أقيم اجتماع فريق العمل في تسهيل إجراءات عبور الحدود وتيسير الحصول على تأشيرة الفيزا السياحية الى أذربيجان، ذلك بحضور ممثلي وزارات النقل، الاتصالات والتكنولوجيا العالية، الخارجية، جهاز حرس الحدود، لجنة الجمارك الحكومية، إدارة الملاحة البحرية الحكومية، جمعية الطرق البرية وغيرها من المؤسسات، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع وزارة الثقافة والسياحة.

نوقش في الاجتماع حالة سير تنفيذ المسائل المترتب عليها من المرسوم الرئاسي الصادر في 20 فبراير عن "التدابير الإضافية الهادفة الى زيادة التدفق السياحي الى جمهورية أذربيجان". تناول اعضاء فريق العمل بحث اقتراحات متعلقة بتوسيع نطاق الدول المعفية من تأشيرة الدخول، والتي يتمتع مواطنوها بالحصول على الفيزا فور وصولهم الى المنافذ الحدودية لأذربيجان وبالحصول على الفيزا عبر نظام "آسان فيزا" الالكتروني، واقتراحات مرتبطة بمواصلة سياسة تسهيل اجراءات الفيزا، فضلا عن الأفكار والاقتراحات التي يتضمنها تقرير اعده موظفو وزارة الثقافة والسياحة على أساس المتابعة في المنافذ الحدودية وعدة مسائل مهمة.

اتخذت في الاجتماع قرارات حول طرح اقتراحات أخرى متعلقة بمواصلة تبادل المعلومات بين اعضاء فريق العمل وتوسيع نطاق الدول التي يتمتع مواطنوها بالحصول على الفيزا عبر نظام "آسان فيزا"، كذلك استمرار سياسة تسهيل اجراءات الفيزا.