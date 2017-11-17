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    مواطن يتبرع بجزء من كبده لانقاذ حياة ابنه

    ١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]

    باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج).

    تبرع مواطن أذربيجاني بجزء من كبده لإنقاذ حياة ابنه ر. بشيروفا المصاب بمرض تليف الكبد في مستشفى نفطجيلار المركزي في باكو العاصمة الأذربيجانية.

    قال رئيس قسم الجراحة في المستشفى الطبيب م. كاظمي ان هذه العملية الجراحية كانت خطيرة بسبب وجود عيب خلقي خطير على الفص الأيمن من كبد المتبرع الوحيد لم يسمح للاطباء بنقله الى المريض. وساءت حالة المريض الذي يبلغ من العمر 17 عاما حتى أصيب المريض بالغيبوبة. لذلك قرر الأطباء نقل الفص الأيسر من كبد الأب المتبرع الوحيد الى ابنه.

    يعرف الاطباء ان هذه العملية خطيرة وصعبة جدا بسبب ضرورة تطابق أحجام الشريانين الموجودين في الفص الأيسر. نظرا لتلك الاحتمالات اجريت الفحوصات الطبية ونجحت عملية جراحية دامت 8 ساعات.

    AZERTAG.AZ : مواطن يتبرع بجزء من كبده لانقاذ حياة ابنه
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