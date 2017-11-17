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    هيئة الإحصاء الأوكرانية تكشف عن حجم التبادل التجاري مع أذربيجان

    ١٧.١١.٢٠١٧ [١٦:١٢]

    كييف، 17 نوفمبر، أذرتاج

    كشفت هيئة الإحصاء الأوكرانية عن أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا بلغ 529 مليون و696.4 ألف دولار خلال فترة يناير – أكتوبر عام 2017م الحالي.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الهيئة أن حجم المنتجات المصدرة من أذربيجان إلى أوكرانيا من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 170 مليون و540.48 ألف دولار فيما استورد أذربيجان من البلد المذكور خلال الفترة المشار إليها منتجات بلغت قيمتها 359 مليون و155.92 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :هيئة الإحصاء الأوكرانية تكشف عن حجم التبادل التجاري مع أذربيجان
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