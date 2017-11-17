وزير الخارجية الروسي إلى أذربيجان

كييف، 17 نوفمبر، أذرتاج

يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أذربيجان فترة 19-20 نوفمبر تشرين الثاني الحالي.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية الأذربيجانية أن برنامج الزيارة الرسمية يضم اجتماع الوزير الروسي لافروف مع نظيره الأذربيجاني ائلمار محمدياروف ومسؤولين آخرين.

كما من المخطط لعقد مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع الوزاري.

وجاء في بيان الخارجية أن الزيارة تتزامن مع الذكرى السنوية الـ 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين اللذين يحظيان بمستوى العلاقات الاستراتيجية.