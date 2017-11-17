لوكباتان يتجاوز أقصو برباعية مقابل هدف حفظ ماء الوجه

باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

هزم أقصو ضيفا على قراداغ لوكباتان ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم مساء اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن مشجعين تدفقوا إلى مباراة أقيمت على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي بقيادة الحكم نصيروف شاهدوا خمسة اهداف.

وأوضح أن صاحب الأرض نزل بكلكله على ضيفه بأربعة اهداف جاءت عن طريق خليلوف في د19 وسليمانوف في د41 والله قوليف في د67 وموسايف في د90+1 فيما ترك لضيفه تسجيل هدف حفظ ماء الوجه بواسطة كريموف في د87