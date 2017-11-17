زاقاتالا يتغلب على طوران طاووس

باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

تغلب زاقاتالا على ضيفه طوران طاووس بثلاثة اهداف لهدف في مباراة ختامية للجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حكم المباراة حسنزاده طرد لاعب الضيف الطاووسي حاجييف من المباراة بالبطاقة الحمراء في د46 لمخالفة رياضية صارمة.

وسجل اهداف المباراة حسنزاده في د5 وأحمدوف في د15 من ركلة الجزاء وشعبنوف في د78 فيما رد عليها محمدوف في د22.