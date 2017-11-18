أذربيجان توقع عقد المشاركة في "إكسبو 2020" في دبي

باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج).

أقيمت الدورة الثانية من اجتماع المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي وهذا الاجتماع منصة دولية تتعرف الدول وصناع القرار من خلالها على فوائد المشاركة في إكسبو دبي، ويجري في الاجتماع بحث كيفية التعاون المشترك لإقامة حدث استثنائي يعود نفعه على الجميع.

ينظم الاجتماع من قبل إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض، الهيئة الدولية المسؤولة عن معارض إكسبو العالمية.

ألقى آنار علي أكبروف مدير مركز حيدر علييف كلمة في الاجتماع تحدث خلالها عن تجربة أذربيجان في المعارض الدولية وبما فيها مشاركتها في معارض إكسبو في ميلان وأنطاليا وأستانا بالأجنحة الخاصة بها. في إطار الاجتماع تم التوقيع على عقد مشاركة أذربيجان في إكسبو 2020 دبي.

وألقت السيدة ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي كلمة في الاجتماع وصفت فيها اجتماع المشاركين الدوليين بالخطوة المهمة على طريق إكسبو 2020 دبي للدول والشركات والمنظمات المشاركة.

كما قال ديميتري كريكنتزس نائب الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض في كلمته ان ملامح إكسبو 2020 دبي بدأت تتشكل بالفعل ليكون إكسبو دولياً مذهلاً، ونحن سعداء بأن دولاً من مختلف أنحاء العالم ستحضر وستكون لها فرصة كي تستفيد من التقدم الرائع الذي يجري في مختلف المجالات، بما فيها الإنشاءات والمشاركات والشراكات والإرث، مؤكدا أنه توجد متعة حقيقية تحيط بإكسبو، لا تقتصر على موقعه الإقليمي لكن تمتد لتشمل كل أصقاع العالم، وهو ما يجسد أهمية معارض إكسبو العالمية بوصفها منصة لمشاركة الأفكار والابتكار في العالم.

وستضم مناطق مواضيع إكسبو 2020 دبي 136 جناحاً خاصاً بالدول والمنظمات غير الحكومية والشركاء التجاريين، كما ستستضيف مجموعة واسعة من المعارض والتجارب الرامية إلى تسلية وتثقيف وإمتاع ملايين الزوار المتوقع قدومهم إلى الحدث. وستواكب جميع المباني في مناطق المواضيع معايير الاستدامة الخاصة بشهادة «لييد» الذهبية.

من ناحية أخرى، تم استكمال العمليات الإنشائية للأقبية الخاصة بمناطق المواضيع. ومن المقرر استخدام هذه الأقبية خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي في العمليات اللوجستية، وإعادة تزويد الأجنحة والمتاجر والمطاعم والمقاهي على مدار اليوم دون الإخلال بتجربة الزوار أثناء استكشاف الطوابق الأرضية لأبنية الحدث.