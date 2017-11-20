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    سياسة


    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 128 مرة

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٧]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 128 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار ووحدات المدفعية.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية أيقيوفيت بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قيزيلحاجيلي وبالا جعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرى موسيسقخ وجيناري وأيقدزور بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي أغدام ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية وعلى مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى قويارخ وجيلبورت وياريمجا في محافظة تارتار الأذربيجانية وقرى باش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي كنقرلي وصاريجالي ونوروزلو ويوسفجانلي ومرزيلي في محافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وهوراديز في محافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 128 مرة
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