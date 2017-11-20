باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية. تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 56.62 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.07 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 62.62 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.10 دولارا.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط في الأسواق العالمية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده