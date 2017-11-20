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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١١:٣٠]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 56.62 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.07 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 62.62 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.10 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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